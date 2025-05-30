У Пенсійному фонді пояснили, чи продовжується виплата пенсії за вислугу років особі, яку було мобілізовано

Українцям роз’яснили питання виплати пенсії при мобілізації.

Фото: tsn.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи продовжується виплата пенсії за вислугу років людині, яку було мобілізовано на військову службу.

У відомстві зазначили, що частиною 3 статті 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” визначено, що виплата пенсій не припиняється пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

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