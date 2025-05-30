Практика судів
  1. У світі

Конституційний суд Румунії обмежив публічність майнових декларацій держслужбовців

15:25, 30 травня 2025
Конституційний суд Румунії скасував ключові норми закону про доброчесність, який регулює питання декларування майна держслужбовців.
Конституційний суд Румунії обмежив публічність майнових декларацій держслужбовців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний суд Румунії визнав неконституційними два положення закону про доброчесність, що регулює порядок декларування майна та доходів державних службовців. Про це повідомляє агентство Agerpres. 

Так, рішення стосується ухваленого у 2010 році закону про доброчесність у виконанні публічних функцій і посад, який зокрема регулює питання декларування майна держслужбовців.

КС Румунії визнав неконституційною статтю, згідно з якою декларації про майно та доходи службовців мають публікуватись на сайті Національного агентства з питань доброчесності — аналога українського НАЗК.

Також визнано неконституційним пункт, який вимагав від службовців декларувати майно і доходи їхніх подружжів та дітей, які перебувають на утриманні.

Відповідно до рішення суду, яке є остаточним, тепер декларації, подані до Національного агентства з питань доброчесності, не мають містити інформацію про майно подружжя та дітей.

Крім того, закриття доступу до майнових декларацій державних службовців може вплинути на розслідування, де інформація з декларації стала підставою для звинувачень у незаконному збагаченні.

Наразі Конституційний суд Румунії не оприлюднив офіційних причин, чому ці статті були визнані неконституційними, або рекомендацій щодо вирішення питання неконституційності цих статей.

За даними Transparency International, Румунія є однією з найбільш корумпованих країн Європейського Союзу, і Брюссель тримає її систему правосуддя під особливим контролем з моменту вступу країни до ЄС у 2007 році.

Водночас наприкінці 2022 року Єврокомісія рекомендувала скасувати механізм моніторингу для Бухареста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд декларація держслужбовці держслужба Румунія декларування електронна декларація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Кабмін змінив порядок надання відстрочки педагогам

Відстрочка за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік.

Олександр Федієнко відповів, чи не буде дозвіл на виїзд чоловікам 23-24 років стимулювати відтік громадян за кордон

«У нас величезна проблема, коли батько не може виїхати до свого сина через якісь обмеження», - заявив член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федієнко.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва