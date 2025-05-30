Конституційний суд Румунії обмежив публічність майнових декларацій держслужбовців

Конституційний суд Румунії скасував ключові норми закону про доброчесність, який регулює питання декларування майна держслужбовців.

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Конституційний суд Румунії визнав неконституційними два положення закону про доброчесність, що регулює порядок декларування майна та доходів державних службовців. Про це повідомляє агентство Agerpres.

Так, рішення стосується ухваленого у 2010 році закону про доброчесність у виконанні публічних функцій і посад, який зокрема регулює питання декларування майна держслужбовців.

КС Румунії визнав неконституційною статтю, згідно з якою декларації про майно та доходи службовців мають публікуватись на сайті Національного агентства з питань доброчесності — аналога українського НАЗК.

Також визнано неконституційним пункт, який вимагав від службовців декларувати майно і доходи їхніх подружжів та дітей, які перебувають на утриманні.

Відповідно до рішення суду, яке є остаточним, тепер декларації, подані до Національного агентства з питань доброчесності, не мають містити інформацію про майно подружжя та дітей.

Крім того, закриття доступу до майнових декларацій державних службовців може вплинути на розслідування, де інформація з декларації стала підставою для звинувачень у незаконному збагаченні.

Наразі Конституційний суд Румунії не оприлюднив офіційних причин, чому ці статті були визнані неконституційними, або рекомендацій щодо вирішення питання неконституційності цих статей.

За даними Transparency International, Румунія є однією з найбільш корумпованих країн Європейського Союзу, і Брюссель тримає її систему правосуддя під особливим контролем з моменту вступу країни до ЄС у 2007 році.

Водночас наприкінці 2022 року Єврокомісія рекомендувала скасувати механізм моніторингу для Бухареста.

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