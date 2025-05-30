Конституционный суд Румынии ограничил публичность имущественных деклараций госслужащих

Конституционный суд Румынии отменил ключевые нормы закона о добродетели, регулирующие вопросы декларирования имущества госслужащих.

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Конституционный суд Румынии признал неконституционными два положения закона о добросовестности, регулирующего порядок декларирования имущества и доходов государственных служащих. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Решение касается принятого в 2010 году закона о добросовестности при исполнении публичных функций и должностей, который в частности регулирует вопросы декларирования имущества госслужащих.

КС Румынии признал неконституционной статью, согласно которой декларации о имуществе и доходах служащих должны публиковаться на сайте Национального агентства по вопросам добросовестности — аналога украинского НАЗК.

Также признан неконституционным пункт, требовавший от служащих декларировать имущество и доходы их супругов и детей, находящихся на иждивении.

В соответствии с решением суда, которое является окончательным, теперь декларации, подаваемые в Национальное агентство по вопросам добросовестности, не должны содержать информацию о имуществе супругов и детей.

Кроме того, закрытие доступа к имущественным декларациям госслужащих может повлиять на расследования, где информация из деклараций стала основанием для обвинений в незаконном обогащении.

В настоящее время Конституционный суд Румынии не опубликовал официальных причин признания этих статей неконституционными и не дал рекомендаций по решению вопроса неконституционности данных положений.

По данным Transparency International, Румыния является одной из самых коррумпированных стран Европейского Союза, и Брюссель держит её систему правосудия под особым контролем с момента вступления страны в ЕС в 2007 году.

В то же время в конце 2022 года Европейская комиссия рекомендовала отменить механизм мониторинга для Бухареста.

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