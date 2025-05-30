Информацию об адресах оборонных предприятий изымут из публичного доступа – комитет рекомендовал законопроект

Законопроект доработали – информация о недвижимости физических лиц останется в открытом доступе, поэтому данные об имуществе чиновников закрывать не будут.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Данные об адресах производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса будут закрыты в публичных реестрах. Соответствующий законопроект 11533 вскоре рассмотрит Верховная Рада.

«Только что с коллегами пересмотрели заключение комитета и рекомендовали Верховной Раде принять в целом законопроект, обеспечивающий защиту нашему ОПК от врага. Ограничению информации о юридических лицах и адресах их мощностей, недвижимости и земли – быть. Как и обещал, к физическим лицам этот закон не будет иметь отношения. Теперь – зал!» - отметил соавтор законопроекта Игорь Фрис.

Ранее этот законопроект вызвал волну «хейта» общественности из-за того, что в нем говорилось и о закрытии данных в отношении физических лиц. Впрочем, по словам Фриса, после доработки он будет касаться только юридических лиц – предприятий ОПК.

Таким образом, он сообщил, что информация будет ограничена исключительно в электронных выписках. В письменных выписках можно будет получить всю информацию.

При этом будет обеспечена возможность идентификации лица заявителя – кто именно просматривает указанную информацию, кто именно пытается получить сведения о соответствующих предприятиях, которые осуществляют производство оружия.

«Исключительно в электронном формате эта информация будет ограничена. А именно, будет ограничена информация об адресе расположения такого предприятия, адресе расположения его производственных мощностей и кадастровом номере земельного участка», – пояснил он.

«Указанная норма будет распространяться исключительно на юридических лиц. Поэтому любые предостережения, что общественность и антикоррупционеры не смогут идентифицировать недвижимость и землю чиновников, отпадают сами собой, потому что чиновники это физические лица, и по физическим лицам указанная информация и дальше будет находиться в публичном доступе», – подчеркнул Игорь Фрис.

Это обусловлено тем, что по данным Минстратегпрома, физические лица-предприниматели не задействованы в оборонно-промышленном комплексе и не выполняют государственные заказы по производству оружия.

«Вместо этого юридические лица сегодня находятся под постоянным наблюдением нашего врага, поэтому публичная информация относительно адресов будет закрыта для таких юридических лиц. В том числе ограничивается информация относительно промышленных образцов, авторских прав, изобретений, которая до сих пор является публичной.

Это первый шаг, дальше потребуется дополнительно решать вопросы отчетности, но это предмет рассмотрения другого комитета», – добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.