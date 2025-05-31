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Украинцам напомнили, как воспользоваться налоговой скидкой в 2025 году

07:00, 31 мая 2025
В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами.
Украинцам напомнили, как воспользоваться налоговой скидкой в 2025 году
Фото: dp.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что налогоплательщик имеет право на налоговую скидку по итогам отчетного налогового года.

Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, — это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика — резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов — физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую допускается уменьшение его общего годового облагаемого дохода, полученного по итогам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных Кодексом.

Заработная плата — это основное и дополнительное вознаграждение, другие поощрительные и компенсационные средства, которые выплачиваются налогоплательщику на основании трудовых отношений.

В соответствии с подпунктом 166.2.1 пункта 166.2 статьи 166 Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс) в налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, копиями договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя). В указанных документах обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок их продажи (выполнения, предоставления).

Копии указанных документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного Кодексом.

Ограничения:

Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по итогам отчетного налогового года, такое право на последующие налоговые годы не переносится (подпункт 166.4.3 Кодекса).

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года.

Сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать сумму годового общего облагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенную с учетом положений пункта 164.6 статьи 164 Кодекса, кроме случая, определенного подпунктом 166.4.4 пункта 166.4 статьи 166 Кодекса (подпункт 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 Кодекса).

Сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, в случае включения в налоговую скидку расходов, предусмотренных подпунктом 166.3.10 пункта 166.3 статьи 166 Кодекса, рассчитывается отдельно от других расходов и не может превышать сумму годового общего облагаемого дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) облагаемого дохода (подпункт 166.4.4 пункта 166.4 статьи 166 Кодекса).

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