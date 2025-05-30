Бразилия судится с китайским производителем электрокаров BYD из-за рабских условий труда

Прокуратура обвиняет BYD в торговле людьми, принудительном труде и нарушении прав рабочих на строительстве завода в Бразилии.

Фото: CNN

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура Бразилии подала иск против китайской компании-производителя электромобилей BYD и двух подрядчиков — JinJiang Construction Brazil и Tecmonta — обвиняя их в торговле людьми и содержании работников в «рабских» условиях. Иск предусматривает моральную компенсацию свыше 33 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Independent.

Это произошло после расследования, которое в декабре прошлого года помогло освободить 220 китайских рабочих с строительной площадки нового завода BYD в городе Камакари на северо-востоке Бразилии.

По данным следствия, работников ввезли в Бразилию под ложными обещаниями, а их визы не соответствовали фактической работе. Они работали в крайне плохих условиях — без элементарного комфорта и гигиены.

Прокуратура отметила, что люди были вынуждены спать на кроватях без матрасов, а в одном помещении на 30 человек был всего один туалет. Отсутствие гендерного разделения туалетов создавало дополнительные проблемы. Из-за ограниченного количества уборных работники были вынуждены вставать в 4 утра, чтобы успеть выполнить гигиенические процедуры до работы.

Кроме того, рабочим навязывали незаконные условия труда: чрезмерно длинные рабочие часы и отсутствие еженедельного отдыха, отмечает прокуратура.

В иске требуют обязать компании соблюдать трудовое законодательство и наложить штрафы в размере 50 тысяч бразильских реалов (около 275 000 гривен) за каждое нарушение — с умножением на количество пострадавших работников.

В BYD заявили о сотрудничестве с прокуратурой и готовности ответить в суде. Компания подчеркнула свою приверженность соблюдению прав человека и законов Бразилии и международных трудовых норм.

Заместитель прокурора Фабио Леал отметил, что переговоры с компаниями в декабре не принесли результатов, но возможно урегулирование через суд. Он добавил, что все китайские работники вернулись на родину и получат компенсацию в случае выигрыша дела.

Строительство завода BYD в Камакари планировали завершить к марту 2025 года, однако работы приостановлены из-за расследования. Это должен был быть первый и крупнейший завод BYD за пределами Азии.

BYD (Build Your Dreams) — один из ведущих мировых производителей электромобилей и электробусов, который активно расширяет своё присутствие в Бразилии — крупнейшем рынке компании за пределами Китая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.