В Украине создали штаб по подготовке к следующему отопительному сезону — возглавит Алексей Кулеба

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 30 мая был создан штаб по подготовке к отопительному сезону, чтобы гарантировать людям свет и тепло в следующую зиму.
Основные задачи штаба:
Руководителем штаба назначен Вице-премьер-министр по восстановлению — Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
В то же время уже ведется активная работа по подготовке к зиме. Объемы газа, закачанного в мае в подземные хранилища, превысили прошлогодние на 40%.
В 2025 году введено в эксплуатацию 130 МВт мощностей когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В целом планируется подключить более 900 МВт таких мощностей.
Кроме того, в Фонде поддержки энергетики Украины накоплено более 1,1 млрд евро взносов — это ресурс для закупок оборудования и модернизации энергетической инфраструктуры.
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