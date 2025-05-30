В Украине создали штаб по подготовке к следующему отопительному сезону — возглавит Алексей Кулеба

Штаб по подготовке к отопительному сезону 2025 – 2026 возглавит Алексей Кулеба.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 30 мая был создан штаб по подготовке к отопительному сезону, чтобы гарантировать людям свет и тепло в следующую зиму.

Основные задачи штаба:

Координация действий центральных и местных органов исполнительной власти;

Содействие созданию областных и городских штабов;

Оперативное решение проблемных вопросов;

Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду.

Руководителем штаба назначен Вице-премьер-министр по восстановлению — Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В то же время уже ведется активная работа по подготовке к зиме. Объемы газа, закачанного в мае в подземные хранилища, превысили прошлогодние на 40%.

В 2025 году введено в эксплуатацию 130 МВт мощностей когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В целом планируется подключить более 900 МВт таких мощностей.

Кроме того, в Фонде поддержки энергетики Украины накоплено более 1,1 млрд евро взносов — это ресурс для закупок оборудования и модернизации энергетической инфраструктуры.

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