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В Украине создали штаб по подготовке к следующему отопительному сезону — возглавит Алексей Кулеба

15:17, 30 мая 2025
Штаб по подготовке к отопительному сезону 2025 – 2026 возглавит Алексей Кулеба.
В Украине создали штаб по подготовке к следующему отопительному сезону — возглавит Алексей Кулеба
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 30 мая был создан штаб по подготовке к отопительному сезону, чтобы гарантировать людям свет и тепло в следующую зиму.

Основные задачи штаба:

  • Координация действий центральных и местных органов исполнительной власти;
  • Содействие созданию областных и городских штабов;
  • Оперативное решение проблемных вопросов;
  • Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду.

Руководителем штаба назначен Вице-премьер-министр по восстановлению — Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В то же время уже ведется активная работа по подготовке к зиме. Объемы газа, закачанного в мае в подземные хранилища, превысили прошлогодние на 40%.

В 2025 году введено в эксплуатацию 130 МВт мощностей когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В целом планируется подключить более 900 МВт таких мощностей.

Кроме того, в Фонде поддержки энергетики Украины накоплено более 1,1 млрд евро взносов — это ресурс для закупок оборудования и модернизации энергетической инфраструктуры.

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Кабинет Министров Украины отопление

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