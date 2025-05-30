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В Україні створили штаб з підготовки до наступного опалювального сезону — очолить Олексій Кулеба

15:17, 30 травня 2025
Штаб з підготовки до опалювального сезону 2025 – 2026 очолить Олексій Кулеба.
В Україні створили штаб з підготовки до наступного опалювального сезону — очолить Олексій Кулеба
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 30 травня було утворено штаб з підготовки до опалювального сезону, щоб гарантувати людям світло і тепло наступної зими.

Основні завдання штабу:

  • Координація дій центральних та місцевих органів виконавчої влади;
  • Сприяння створенню обласних та міських штабів;
  • Оперативне розв’язання проблемних питань;
  • Моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до зимового періоду.

Керівником штабу призначено Віцепрем’єр-міністра з відновлення — Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Водночас уже ведеться активна робота з підготовки до зими. Обсяги газу, закачаного у травні до підземних сховищ, перевищили минулорічні на 40%.

У 2025 році введено в експлуатацію 130 МВт потужностей когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом планується підключити понад 900 МВт таких потужностей.

Крім того, у Фонді підтримки енергетики України накопичено понад 1,1 млрд євро внесків — це ресурс для закупівель обладнання та модернізації енергетичної інфраструктури.

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Кабінет Міністрів України опалення

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