В Україні створили штаб з підготовки до наступного опалювального сезону — очолить Олексій Кулеба

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 30 травня було утворено штаб з підготовки до опалювального сезону, щоб гарантувати людям світло і тепло наступної зими.
Основні завдання штабу:
Керівником штабу призначено Віцепрем’єр-міністра з відновлення — Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Водночас уже ведеться активна робота з підготовки до зими. Обсяги газу, закачаного у травні до підземних сховищ, перевищили минулорічні на 40%.
У 2025 році введено в експлуатацію 130 МВт потужностей когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом планується підключити понад 900 МВт таких потужностей.
Крім того, у Фонді підтримки енергетики України накопичено понад 1,1 млрд євро внесків — це ресурс для закупівель обладнання та модернізації енергетичної інфраструктури.
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