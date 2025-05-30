Уряд оновив правила виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови від 25 грудня 2013 року № 975, що регулює порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців, військовозобовʼязаних та резервістів.
Відтепер днем виникнення права на отримання допомоги визначають:
Також збільшено розмір виплати одноразової допомоги у разі встановлення під час повторного огляду вищої групи інвалідності або зміни її причинного зв’язку. Розмір розраховується за прожитковим мінімумом для працездатних осіб, встановленим на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність.
Уточнено перелік документів, необхідних для отримання допомоги, зокрема щодо документів податкового органу, що підтверджують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
Крім того, передбачено, що розпорядники бюджетних коштів за погодженням із Мінфіном та Мінекономіки визначають порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період воєнного стану під час виконання службових обов’язків.
Внесено також зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 щодо визначення дня виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану.
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