Уряд оновив правила виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам

Кабмін уточнив дати виникнення права на допомогу та збільшив розміри виплат при зміні інвалідності.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови від 25 грудня 2013 року № 975, що регулює порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців, військовозобовʼязаних та резервістів.

Відтепер днем виникнення права на отримання допомоги визначають:

у разі загибелі чи смерті військовослужбовця, військовозобовʼязаного чи резервіста, а також особи, звільненої з військової служби, смерть якої настала протягом року після звільнення — дата складання актового запису про смерть;

у разі загибелі (смерті) невпізнаного військовослужбовця чи резервіста, якого пізніше ідентифікували — дата внесення змін до актового запису про смерть;

у разі встановлення інвалідності — дата, вказана у витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування або у довідці медико-соціальної експертної комісії;

при повторному огляді, зміні групи інвалідності чи причинного зв’язку — дата повторного встановлення інвалідності або відповідні дані з електронної системи оцінювання.

Також збільшено розмір виплати одноразової допомоги у разі встановлення під час повторного огляду вищої групи інвалідності або зміни її причинного зв’язку. Розмір розраховується за прожитковим мінімумом для працездатних осіб, встановленим на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність.

Уточнено перелік документів, необхідних для отримання допомоги, зокрема щодо документів податкового органу, що підтверджують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Крім того, передбачено, що розпорядники бюджетних коштів за погодженням із Мінфіном та Мінекономіки визначають порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період воєнного стану під час виконання службових обов’язків.

Внесено також зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 щодо визначення дня виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану.

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