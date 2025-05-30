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Правительство обновило правила выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим и их семьям

14:59, 30 мая 2025
Кабмин уточнил даты возникновения права на помощь и увеличил размеры выплат при изменении инвалидности.
Правительство обновило правила выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим и их семьям
Источник фото: Depositphotos
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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 25 декабря 2013 года № 975, регулирующее порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели, смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

Отныне днем возникновения права на получение помощи считается:

  • в случае гибели или смерти военнослужащего, военнообязанного или резервиста, а также лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения — дата составления актовой записи о смерти;
  • в случае гибели (смерти) неопознанного военнослужащего или резервиста, который впоследствии был идентифицирован — дата внесения изменений в актовую запись о смерти;
  • в случае установления инвалидности — дата, указанная в выписке из решения экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования или в справке медико-социальной экспертной комиссии;
  • при повторном осмотре, изменении группы инвалидности или причинной связи — дата повторного установления инвалидности или соответствующие данные из электронной системы оценки.

Также увеличен размер выплаты единовременной помощи в случае установления при повторном осмотре более высокой группы инвалидности или изменения ее причинной связи. Размер рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность.

Уточнен перечень документов, необходимых для получения помощи, в том числе касающихся документов налогового органа, подтверждающих регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.

Кроме того, предусмотрено, что распорядители бюджетных средств по согласованию с Минфином и Минэкономики определяют порядок и условия выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего в период военного положения при исполнении служебных обязанностей.

Внесены также изменения в постановление КМУ от 28.02.2022 № 168 относительно определения дня возникновения права на получение единовременной денежной помощи военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям в период действия военного положения.

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