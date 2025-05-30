Правительство обновило правила выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим и их семьям

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 25 декабря 2013 года № 975, регулирующее порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели, смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащих, военнообязанных и резервистов.
Отныне днем возникновения права на получение помощи считается:
Также увеличен размер выплаты единовременной помощи в случае установления при повторном осмотре более высокой группы инвалидности или изменения ее причинной связи. Размер рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность.
Уточнен перечень документов, необходимых для получения помощи, в том числе касающихся документов налогового органа, подтверждающих регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.
Кроме того, предусмотрено, что распорядители бюджетных средств по согласованию с Минфином и Минэкономики определяют порядок и условия выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего в период военного положения при исполнении служебных обязанностей.
Внесены также изменения в постановление КМУ от 28.02.2022 № 168 относительно определения дня возникновения права на получение единовременной денежной помощи военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям в период действия военного положения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.