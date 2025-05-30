В Донецкой области военные продавали похищенное топливо гражданским лицам — ГБР разоблачило схему

Командир отделения взвода и водитель-заправщик создавали фиктивные объемы горючего, которое затем реализовывали гражданским лицам, нанося ущерб государству.

Фото: ГБР

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В военной части на Донетчине выявлена схема хищения топлива. К противоправной деятельности причастны командир отделения взвода и водитель-заправщик. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, командир отделения систематически предоставлял штабу завышенные показатели использования горюче-смазочных материалов, якобы израсходованных во время служебных выездов. На самом деле указанные в документах рейсы не осуществлялись.

Таким образом, служащие создавали фиктивные «излишки» топлива, которые затем продавали гражданским лицам. Полученные деньги делили между собой.

ГБР задокументировало факт продажи 1,2 тысячи литров дизельного топлива, что нанесло ущерб государству на сумму почти 70 тысяч гривен.

Оба участника схемы уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины — присвоение военнослужащим другого военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления и круг лиц, которые могут быть причастны к хищению ресурсов, необходимых для Вооруженных сил Украины.

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