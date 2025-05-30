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Кабмин обновил правила назначения субсидий — помощь распространяется на детей-сирот и многодетные семьи

14:43, 30 мая 2025
Изменения предполагают расширение круга получателей субсидий, в частности, для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.
Кабмин обновил правила назначения субсидий — помощь распространяется на детей-сирот и многодетные семьи
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Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, предусматривающие расширение круга лиц и семей, которые могут получать государственную помощь. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отныне жилищные субсидии могут назначаться детским домам семейного типа, приемным семьям, где воспитываются дети-сироты, дети, лишённые родительской опеки, а также многодетным семьям с тремя и более детьми, если хотя бы один ребёнок находится под опекой или попечительством.

Нововведения также предусматривают возможность предоставления субсидий на приобретение товаров и услуг, необходимых для обеспечения потребностей детей: земельных участков, квартир, домов, строительных материалов, транспортных средств, бытовой и компьютерной техники, продуктов питания, детской одежды, обуви, спортивного инвентаря, игрушек, средств гигиены, книг и канцелярских принадлежностей.

Кроме того, субсидия теперь может назначаться, если у детей-сирот или детей под опекой в собственности имеются жилые помещения или значительные средства на депозитных счетах (свыше 100 тысяч гривен).

Изменены также правила относительно просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг: для домохозяйств, которые получают субсидию и являются детскими домами семейного типа или приемными семьями, установлен минимальный порог в размере 0,5 минимальной заработной платы.

Кроме того, при назначении субсидий не будет учитываться информация о задолженности, которая возникла до фактического проживания внутренне перемещённых лиц или приемных семей в жилом помещении, при условии подтверждения договором аренды или другими документами.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать социальную помощь более доступной для наиболее уязвимых категорий населения и поддержать семьи, которые заботятся о детях в сложных жизненных обстоятельствах.

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Кабинет Министров Украины субсидия

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