Развод не отменяет отцовства - как обеспечить равные права обоих родителей

Мать и отец имеют одинаковые права и обязанности в отношении ребенка.

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Координационный центр по предоставлению юридической помощи напоминает, что мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении своего ребенка, независимо от того, были ли они в браке. Развод или отдельное проживание родителей не отменяют родительских прав, а воспитание ребенка остается общей обязанностью.

Общение и участие в воспитании

Отец или мать, проживающие отдельно, имеют полное право на:

- участие в воспитании ребенка;

- регулярное общение с ним.

Другой родитель не может мешать этому, если такие встречи не вредят ребенку.

Договор между родителями

Чтобы избежать недоразумений, родители могут заключить письменный договор о:

- графике общения (дни, часы, способы контакта);

- финансовых обязательствах (алиментные выплаты, участие в расходах на обучение, медицинское обслуживание);

- индивидуальные обязанности каждого из родителей.

Договор подлежит нотариальному удостоверению. В случае его невыполнения виновная сторона обязана возместить материальный и моральный ущерб.

Когда орган опеки и попечительства

Если родители не могут договориться, спор может рассмотреть:

- Орган опеки и попечительства (сельский, поселковый, городской совет).

- Суд.

При обращении в орган опеки и попечительства специалисты:

- изучают условия проживания обоих родителей и ребенка;

- оценивают отношение родителей к выполнению обязанностей;

- учитывают другие важные обстоятельства (расстояние между местом жительства, состояние здоровья ребенка и т.д.).

На основе этих данных орган устанавливает график общения и режим участия в жизни ребенка для отца или матери, живущих отдельно. Это решение обязательно для исполнения; за его невыполнение - возмещение убытков.

Обращение в суд

Если один из родителей намеренно препятствует общению с ребенком или не выполняет постановление органа опеки, можно обратиться в суд, который:

- определит точный график и форму общения (встречи, телефонные звонки, видеоконференции);

- установит место и время встреч;

- при необходимости предусмотрит совместный отдых или другие формы общения.

Суд будет учитывать наилучшие интересы ребенка: возраст, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей, возможные риски для безопасности ребенка (вредные привычки одного из родителей, состояние его психического здоровья и т.д.).

В случае уклонения от исполнения судебного решения могут применяться:

- взыскание материального или морального вреда;

- перевод ребенка на проживание к другому родителю.

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