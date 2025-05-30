Развод не отменяет отцовства - как обеспечить равные права обоих родителей

Координационный центр по предоставлению юридической помощи напоминает, что мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении своего ребенка, независимо от того, были ли они в браке. Развод или отдельное проживание родителей не отменяют родительских прав, а воспитание ребенка остается общей обязанностью.
Общение и участие в воспитании
Отец или мать, проживающие отдельно, имеют полное право на:
- участие в воспитании ребенка;
- регулярное общение с ним.
Другой родитель не может мешать этому, если такие встречи не вредят ребенку.
Договор между родителями
Чтобы избежать недоразумений, родители могут заключить письменный договор о:
- графике общения (дни, часы, способы контакта);
- финансовых обязательствах (алиментные выплаты, участие в расходах на обучение, медицинское обслуживание);
- индивидуальные обязанности каждого из родителей.
Договор подлежит нотариальному удостоверению. В случае его невыполнения виновная сторона обязана возместить материальный и моральный ущерб.
Когда орган опеки и попечительства
Если родители не могут договориться, спор может рассмотреть:
- Орган опеки и попечительства (сельский, поселковый, городской совет).
- Суд.
При обращении в орган опеки и попечительства специалисты:
- изучают условия проживания обоих родителей и ребенка;
- оценивают отношение родителей к выполнению обязанностей;
- учитывают другие важные обстоятельства (расстояние между местом жительства, состояние здоровья ребенка и т.д.).
На основе этих данных орган устанавливает график общения и режим участия в жизни ребенка для отца или матери, живущих отдельно. Это решение обязательно для исполнения; за его невыполнение - возмещение убытков.
Обращение в суд
Если один из родителей намеренно препятствует общению с ребенком или не выполняет постановление органа опеки, можно обратиться в суд, который:
- определит точный график и форму общения (встречи, телефонные звонки, видеоконференции);
- установит место и время встреч;
- при необходимости предусмотрит совместный отдых или другие формы общения.
Суд будет учитывать наилучшие интересы ребенка: возраст, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей, возможные риски для безопасности ребенка (вредные привычки одного из родителей, состояние его психического здоровья и т.д.).
В случае уклонения от исполнения судебного решения могут применяться:
- взыскание материального или морального вреда;
- перевод ребенка на проживание к другому родителю.
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