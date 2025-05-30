Практика судов
  1. В Украине

Жестокое убийство заложника, которому отрезали голову и руки — в Киеве двоих мужчин до пожизненного заключения

18:16, 30 мая 2025
Обвиняемые похитили, пытали и убили мужчину, а затем пытались скрыть преступление, обезглавив и лишив его рук.
Жестокое убийство заложника, которому отрезали голову и руки — в Киеве двоих мужчин до пожизненного заключения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве двух мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы за захват и убийство заложника, которому отрезали голову и руки. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Известно, что дело направили в суд еще в 2016 году. Состав коллегии судей менялся дважды, поэтому рассмотрение дела начинали заново, вновь допрашивая всех свидетелей.

Прокурор в суде доказал, что один из подозреваемых одолжил деньги знакомому бизнесмену под проценты. Бизнес должника по торговле мобильными телефонами провалился, и долг с процентами составил 2 миллиона долларов.

Затем кредитор обратился к знакомому за помощью в силовом возврате долга, обещая расплатиться после получения денег. Мужчины узнали, что должника якобы похитили другие кредиторы, и решили взять в заложники его отца.

Преступление тщательно планировали, арендовав на полгода частный дом в Полтавской области. После этого мужчину похитили на одной из улиц Киева и привезли в Полтавскую область.

Отца должника держали в подвале и пытали, требуя написать записку родственникам с просьбой собрать 2 миллиона долларов для его освобождения. Чтобы убедить семью похищенного в серьёзности своих намерений, пытки записывали на видео, которое позже изъяли у обвиняемых.

«Шокирующие кадры родственникам мужчины так и не показали, однако при встрече передали записку от него. Не получив деньги, поскольку семья похищенного их не имела, обвиняемые решили убить заложника. Смешав таблетки клофелина с алкоголем, они принудительно напоили потерпевшего, вследствие чего он умер», — сообщили в прокуратуре.

С целью скрыть преступление и сделать дальнейшую идентификацию тела невозможной, злоумышленники отрезали мужчине голову и руки. После чего тело закопали на территории лесопосадки в другом селе, а отрезанные части залили смесью из цемента.

Коллегия Соломенского районного суда согласилась с позицией прокурора, который просил для мужчин пожизненное лишение свободы.

Обвиняемые находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура убийство Киев приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с иностранными экспертами в составе прекращает работу.

Минюст США заявил, что Американская ассоциация юристов больше не будет оценивать кандидатов в судьи

Генпрокурор Пэм Бонди указала, что Американская ассоциация юристов неизменно и демонстративно отдает предпочтение кандидатам в судьи, выдвинутым от Демократической партии, поэтому теперь АВА будет отстранена от оценки будущих судей.

В НАБУ, САП и ВАКС поддерживают идею повышения пороговой суммы для ответственности за недостоверное декларирование

Как отметил представитель НАБУ, повышение суммы расхождения с 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для уголовной ответственности за недостоверное декларирование соответствует реальной экономической ситуации.

Информацию об адресах оборонных предприятий изымут из публичного доступа – комитет рекомендовал законопроект

Законопроект доработали – информация о недвижимости физических лиц останется в открытом доступе, поэтому данные об имуществе чиновников закрывать не будут.

Правительство увеличило до 100% объемы бронирования работников критически важных для ВСУ предприятий

Также введены особые условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва