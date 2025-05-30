Жестокое убийство заложника, которому отрезали голову и руки — в Киеве двоих мужчин до пожизненного заключения

Обвиняемые похитили, пытали и убили мужчину, а затем пытались скрыть преступление, обезглавив и лишив его рук.

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В Киеве двух мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы за захват и убийство заложника, которому отрезали голову и руки. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Известно, что дело направили в суд еще в 2016 году. Состав коллегии судей менялся дважды, поэтому рассмотрение дела начинали заново, вновь допрашивая всех свидетелей.

Прокурор в суде доказал, что один из подозреваемых одолжил деньги знакомому бизнесмену под проценты. Бизнес должника по торговле мобильными телефонами провалился, и долг с процентами составил 2 миллиона долларов.

Затем кредитор обратился к знакомому за помощью в силовом возврате долга, обещая расплатиться после получения денег. Мужчины узнали, что должника якобы похитили другие кредиторы, и решили взять в заложники его отца.

Преступление тщательно планировали, арендовав на полгода частный дом в Полтавской области. После этого мужчину похитили на одной из улиц Киева и привезли в Полтавскую область.

Отца должника держали в подвале и пытали, требуя написать записку родственникам с просьбой собрать 2 миллиона долларов для его освобождения. Чтобы убедить семью похищенного в серьёзности своих намерений, пытки записывали на видео, которое позже изъяли у обвиняемых.

«Шокирующие кадры родственникам мужчины так и не показали, однако при встрече передали записку от него. Не получив деньги, поскольку семья похищенного их не имела, обвиняемые решили убить заложника. Смешав таблетки клофелина с алкоголем, они принудительно напоили потерпевшего, вследствие чего он умер», — сообщили в прокуратуре.

С целью скрыть преступление и сделать дальнейшую идентификацию тела невозможной, злоумышленники отрезали мужчине голову и руки. После чего тело закопали на территории лесопосадки в другом селе, а отрезанные части залили смесью из цемента.

Коллегия Соломенского районного суда согласилась с позицией прокурора, который просил для мужчин пожизненное лишение свободы.

Обвиняемые находятся под стражей.

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