Турция передала Киеву позицию Москвы по переговорам, — глава МИД Хакан Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара провела встречи с российской стороной и передала свои оценки и предложения.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что совершил поездку в Москву, чтобы донести позицию и оценки по урегулированию войны России против Украины. С аналогичной целью он посетил Киев. Об этом Фидан сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

«По поручению нашего президента мы осуществляем челночную дипломатию. Сначала в Москве мы выслушали российскую сторону, передали наши мысли и оценки. И, как вы знаете, Россия выразила готовность 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве мы проводим обмен мнениями с украинскими друзьями», — рассказал Фидан.

Министр также сообщил, что уже обсудил последние события с Андреем Сибигой и вскоре должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«И, как я сказал в начале, сегодня меня примет уважаемый президент, и я передам ему сообщение нашего президента Эрдогана», — добавил он.

Фидан подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, для Турции не имеет значения, где именно будут проходить переговоры между Украиной и Россией, но важно как можно скорее прекратить войну.

«И мы верим, что проведение второго раунда переговоров — реалистично. И отмечаю готовность Турции принимать эти переговоры у нас в стране», — подытожил министр.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении Украины завершить войну на своей территории до конца этого года.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится до июня 2026 года, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ.

Добавим, что в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Зеленским.

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