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У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів із Зеленським

13:24, 30 травня 2025
Дмитро Пєсков заявив, що спочатку має бути досягнуто результату на прямих переговорах делегацій країн.
У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів із Зеленським
Фото: Getty Images
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Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін готовий до переговорів на вищому рівні - до особистої зустрічі з українським Президентом України Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом. Про це інформують росЗМІ.

З його слів, Путін начебто «принципово підтримує можливість особистої зустрічі». Мовляв, такі контакти «затребувані», але  «спочатку має бути досягнуто результату на прямих переговорах делегацій».

Пєсков також додав, що РФ не буде оприлюднювати подробиці свого «меморандуму». Російська делегація чекатиме на представників України на переговорах у Стамбулі 2 червня, додав він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що дав Путіну два тижні, аби той довів серйозність своїх намірів щодо мирних переговорів по Україні. 

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США росія Україна Дональд Трамп

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