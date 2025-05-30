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Випускникам інтернатури заплатять 200 тисяч гривень, — Кабмін озвучив умови

13:24, 30 травня 2025
Кабмін затвердив виплату допомоги у розмірі 200 тисяч гривень випускникам інтернатури, які працюють лікарями у сільській місцевості або в зоні активних бойових дій.
Випускникам інтернатури заплатять 200 тисяч гривень, — Кабмін озвучив умови
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Уряд України запровадив виплату одноразової адресної грошової допомоги у розмірі 200 тисяч гривень випускникам інтернатури, які з 2025 року закінчили підготовку за лікарськими спеціальностями та уклали контракт на не менше ніж три роки роботи у державних або комунальних медичних закладах, розташованих у сільській місцевості або на територіях активних бойових дій.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

Ця допомога надається за умови, що лікарська посада, на якій працює випускник, має належати:

  • до посад у закладах охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, укомплектованість лікарських посад фізичними особами в яких до моменту працевлаштування в них випускників становить 75 і менше відсотків;
  • до вакантних посад, які були розміщені на Єдиному веб-порталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я станом на дату подання випускником документів для зайняття вакантної посади у відповідному закладі охорони здоров’я.

Зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якими виключено попередню норму про виплату одноразової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для випускників медичних закладів, що працюють у сільській місцевості чи на посадах сімейних лікарів, дільничних педіатрів та терапевтів.

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