Випускникам інтернатури заплатять 200 тисяч гривень, — Кабмін озвучив умови

Уряд України запровадив виплату одноразової адресної грошової допомоги у розмірі 200 тисяч гривень випускникам інтернатури, які з 2025 року закінчили підготовку за лікарськими спеціальностями та уклали контракт на не менше ніж три роки роботи у державних або комунальних медичних закладах, розташованих у сільській місцевості або на територіях активних бойових дій.
Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:
Ця допомога надається за умови, що лікарська посада, на якій працює випускник, має належати:
Зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якими виключено попередню норму про виплату одноразової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для випускників медичних закладів, що працюють у сільській місцевості чи на посадах сімейних лікарів, дільничних педіатрів та терапевтів.
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