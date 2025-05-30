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Выпускникам интернатуры выплатят 200 тысяч гривен — Кабмин озвучил условия

13:24, 30 мая 2025
Кабмин утвердил выплату помощи в размере 200 тысяч гривен выпускникам интернатуры, которые работают врачами в сельской местности или в зоне активных боевых действий.
Выпускникам интернатуры выплатят 200 тысяч гривен — Кабмин озвучил условия
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Правительство Украины внедрило выплату единовременной адресной денежной помощи в размере 200 тысяч гривен выпускникам интернатуры, которые с 2025 года завершили подготовку по врачебным специальностям и заключили контракт на не менее чем три года работы в государственных или коммунальных медицинских учреждениях, расположенных в сельской местности или на территориях активных боевых действий.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

Эта помощь предоставляется при условии, что врачебная должность, на которой работает выпускник, относится:

  • к должностям в учреждениях здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности, укомплектованность врачебных должностей физическими лицами в которых на момент трудоустройства выпускников составляет 75 и менее процентов;
  • к вакантным должностям, которые были размещены на Едином веб-портале вакантных должностей в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения по состоянию на дату подачи выпускником документов для занятия вакантной должности в соответствующем учреждении здравоохранения.

В постановление Кабинета Министров Украины от 11 мая 2011 года № 524 «Вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» внесены изменения, которыми исключена прежняя норма о выплате единовременной помощи в пятикратном размере прожиточного минимума для выпускников медицинских заведений, работающих в сельской местности или на должностях семейных врачей, участковых педиатров и терапевтов.

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