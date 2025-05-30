Правительство назначило Александра Вязовченко заместителем министра энергетики

Кроме того, назначен государственный секретарь Минздрава и заместитель председателя Государственной службы геологии и недр.

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В пятницу, 30 мая, Кабинет Министров провел заседание, во время которого определил ряд кадровых решений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство назначило:

- Вязовченко Александра Валерьевича заместителем Министра энергетики Украины;

- Андриец Елену Юрьевну государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины;

- Осипова Андрея Александровича Председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино;

- Решетняка Вадима Юрьевича заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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