В Черновицкой области разоблачили дельца, который продавал поддельные военные документы

Используя компьютерную технику и печать, которую заказал в интернете, злоумышленник самостоятельно изготовил фальшивое удостоверение.

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Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что детективы в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту изготовления и сбыта поддельных военных документов.

Установлено, что в сентябре 2024 года местный житель через мессенджер Telegram получил заказ на изготовление временного удостоверения военнообязанного. Этот документ должен был свидетельствовать о якобы непригодности к военной службе.

Для реализации своего замысла фигурант заказал в интернете печать одного из областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Используя компьютерную технику и эту печать, он самостоятельно изготовил фальшивое удостоверение, куда внес ложные данные об освобождении от военной службы. Этот документ мужчина планировал передать заказчикам за денежное вознаграждение.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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