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У Чернівецькій області викрили ділка, який продавав підроблені військові документи

17:22, 30 травня 2025
Використовуючи комп’ютерну техніку та печатку, яку замовив в інтернеті, зловмисник самостійно виготовив фальшиве посвідчення.
У Чернівецькій області викрили ділка, який продавав підроблені військові документи
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Бюро економічної безпеки України повідомило, що детективи у Чернівецькій області детективи завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виготовлення та збуту підроблених військових документів.

Встановлено, що у вересні 2024 року місцевий мешканець через месенджер Telegram отримав замовлення  на виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Цей документ мав свідчити про нібито непридатність до військової служби.

Для реалізації свого задуму фігурант замовив в інтернеті печатку одного з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Використовуючи комп’ютерну техніку та цю печатку, він самостійно виготовив фальшиве посвідчення, куди вніс неправдиві дані про звільнення від військової служби. Цей документ чоловік планував передати замовникам за грошову винагороду.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

шахрай бюро економічної безпеки УБД

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