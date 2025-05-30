Уряд призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

Крім того, призначено державного секретаря МОЗ та заступника голови Державної служби геології та надр.

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У п’ятницю, 30 травня, Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого визначив ряд кадрових рішень. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд призначив:

- В’язовченка Олександра Валерійовича заступником Міністра енергетики України;

- Андрієць Олену Юріївну державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України;

- Осіпова Андрія Олександровича Головою Державного агентства України з питань кіно;

- Решетняка Вадима Юрійовича заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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