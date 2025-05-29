Трамп дав Путіну два тижні на сигнал про готовність до миру

Дональд Трамп озвучив терміни для перевірки Росії щодо намірів щодо України.

Фото: Yahoo

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Президент США Дональд Трамп заявив, що дав Путіну два тижні, аби той довів серйозність своїх намірів щодо мирних переговорів по Україні. Про це повідомляє CNN.

Водночас CNN порахувало, що Трамп давав Путіну «два тижні» вже тричі.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вважає він, що Путін насправді хоче завершення війни, Трамп зазначив: «Я не можу вам цього сказати, але я повідомлю вам приблизно через два тижні. Протягом двох тижнів. Ми дізнаємося дуже скоро. Е-е, ми дізнаємося, чи він нас підштовхує, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше».

Також він висловив невдоволення продовженням бойових дій, заявивши, що вбивства відбуваються просто під час того, що можна було б вважати переговорами.

Нагадаємо, що Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку РФ. Він заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна.

Як писало видання The Wall Street Journal, Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки розчарований діями Путіна.

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