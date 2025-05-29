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Трамп дал Путину две недели на сигнал о готовности к миру

14:07, 29 мая 2025
Дональд Трамп озвучил сроки для проверки России относительно намерений по Украине.
Трамп дал Путину две недели на сигнал о готовности к миру
Фото: Yahoo
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Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Путину две недели, чтобы тот доказал серьезность своих намерений относительно мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает CNN.

В то же время CNN посчитало, что Трамп давал Путину «две недели» уже трижды.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он, что Путин на самом деле хочет завершения войны, Трамп отметил: «Я не могу вам этого сказать, но я сообщу вам примерно через две недели. В течение двух недель. Мы узнаем очень скоро. Э-э, мы узнаем, он нас подталкивает или нет, и если да, мы отреагируем немного иначе».

Также он выразил недовольство продолжением боевых действий, заявив, что убийства происходят прямо во время того, что можно было бы считать переговорами.

Напомним, что Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины со стороны РФ. Он заявил, что глубоко недоволен действиями Путина.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина.

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США россия путин Дональд Трамп война

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