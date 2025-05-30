В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Зеленским

Дмитрий Песков заявил, что сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций стран.

Фото: Getty Images

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам на высшем уровне — к личной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом информируют российские СМИ.

По его словам, Путин якобы «принципиально поддерживает возможность личной встречи». Мол, такие контакты «требуются», но «сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций».

Песков также добавил, что РФ не будет публиковать подробности своего «меморандума». Российская делегация будет ждать представителей Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что дал Путину две недели, чтобы тот доказал серьезность своих намерений относительно мирных переговоров по Украине.

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