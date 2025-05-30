Туреччина передала Києву позицію Москви щодо переговорів, — очільник МЗС Хакан Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара провела зустрічі з російською стороною та передала свої оцінки й пропозиції.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що здійснив поїздку до Москви, щоб донести позицію та оцінки щодо врегулювання війни Росії проти України. З аналогічною метою він відвідав Київ. Про це Фідан повідомив під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

«За дорученням нашого президента ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями», — розповів Фідан.

Міністр також повідомив, що вже обговорив останні події з Андрієм Сибігою, а незабаром має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

«І як на початку зазначив, сьогодні ще мене прийматиме шановний президент і я передам йому повідомлення нашого президента Ердогана», — додав він.

Фідан підкреслив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. За його словами, для Туреччини не має значення, де саме відбуватимуться переговори між Україною і Росією, але важливо якомога швидше припинити війну.

«І віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів. І зазначаю про свою готовність Туреччини приймати ці переговори у нас в країні», — підсумував міністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір України завершити війну на своїй території до кінця цього року.

Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, , але для цього треба сильні кроки із тиску на РФ.

Додамо, що у Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів із Зеленським.

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