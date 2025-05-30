Україна хоче завершити війну до кінця року — заявив Андрій Сибіга під час зустрічі з турецьким колегою

Україна очікує меморандум від Москви для припинення війни цього року – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Фото: DW

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві заявив про намір України завершити війну на своїй території до кінця цього року.

«Україна прагне завершити цю війну цього року. Війна, на жаль, триває на нашій території, наші люди страждають. Тому підтримка наших партнерів є надзвичайно важлива в цьому контексті. Хакан щойно повернувся з Москви і він детально поінформував мене про почуте і побачене там. Ми всі кроки, які наближають мир до України», — сказав Сибіга. Він також повідомив, що турецький міністр щойно повернувся з Москви і поділився докладною інформацією про те, що почув і побачив там. Міністр додав, що Україна очікує від Москви меморандум із пропозиціями щодо припинення вогню, адже власні пропозиції Київ уже передав.

У свою чергу, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив: «Або ми закриємо очі на продовження цієї війни або до кінця цього року досягнемо стійкого миру». Він підкреслив, що мир має бути «справедливим і постійним» і висловив сподівання на продовження перемовин на найвищому рівні — за участю лідерів країн.

Фідан також відзначив важливість Стамбульських переговорів, назвавши їх «новим початком». Він нагадав, що домовленість про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 стала доказом того, що переговори можуть приносити конкретні результати.

Турецький міністр повідомив про організацію «човникової дипломатії»: після початку перемовин у Москві турецька сторона передала свої оцінки та очікування, а тепер у Києві відбуватиметься обмін думками з українською стороною. Фідан нагадав, що Росія планує провести новий раунд переговорів 2 червня.

Крім того, Хакан Фідан вважає реальним проведення другого туру переговорів і повідомив, що Туреччина готова приймати ці перемовини.

Під час зустрічі міністри також обговорили процес звільнення полонених, питання безпеки судноплавства у Чорному морі, а також відбудову України за підтримки турецького бізнесу. За словами Фідана, Туреччина підтримує повернення Криму Україні та захист прав місцевого населення.

Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, , але для цього треба сильні кроки із тиску на РФ.

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