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Білий дім звинуватили у використанні штучного інтелекту для написання звіту про зниження тривалості життя в США

14:05, 30 травня 2025
У звіті виявлено численні некоректні наукові посилання та навіть вигадані дослідження, які, ймовірно, були створені за допомогою штучного інтелекту.
Білий дім звинуватили у використанні штучного інтелекту для написання звіту про зниження тривалості життя в США
Фото: washingtonpost.com
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Білий дім звинуватили у спотворенні наукових даних у звіті, присвяченому зниженню тривалості життя в США, через використання штучного інтелекту. Про це повідомляє The Washington Post.

Звіт під назвою «MAHA Report», який очолював міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший і мав пояснити причини зниження тривалості життя американців, виявився сповненим помилок. За словами експертів зі штучного інтелекту, у ньому містяться численні некоректні наукові посилання та навіть вигадані дослідження, які, ймовірно, були створені за допомогою штучного інтелекту.

Так, за результатами аналізу 522 посилань у початковій версії звіту, принаймні 37 повторювалися кілька разів, деякі посилання містили помилки в іменах авторів, а деякі дослідження взагалі не існували. До того ж частина URL-адрес містила маркер «oaicite» — явну ознаку використання OpenAI для збору інформації.

Типові помилки ШІ — повтори, неточності та вигадані факти, які здаються правдоподібними, але не мають підстав у реальності. Експерт Орен Етціоні з Університету Вашингтона назвав таку роботу «недбалою» і заявив, що гідніші результати були б очікувані.

Звіт «MAHA Report: Making Our Children Healthy Again» під керівництвом Кеннеді-молодшого розглядає фактори погіршення здоров’я американців, зокрема вплив токсинів, нездорове харчування та збільшення часу перед екранами.

Деякі приклади помилок: неіснуюче дослідження про надмірне застосування стероїдів у дітей з астмою, яке пізніше замінили на схоже, але реальне; подвійні посилання з різними авторами, які не співпадають із реальними.

Близько половини посилань містили робочі гіперпосилання, але щонайменше 21 із них виявилися неактивними. Попередні випадки неправильного використання ШІ у звітах і документах вже викликали скандали, включно з політиками та юристами.

Критики, зокрема голова Американської асоціації громадського здоров’я Жорж С. Бенжамін, назвали звіт «непідтвердженим доказами» і заявили, що його не можна використовувати для формування політик або серйозного обговорення.

Представник Білого дому Каролін Лівітт, коментуючи ситуацію, висловила впевненість у компетентності команди Кеннеді та запевнила, що помилки форматування вже виправляють, а суть звіту залишається важливою.

Експерти вказують, що сучасні ШІ, як ChatGPT, часто вигадують посилання і не розуміють наукову достовірність, що робить їх ненадійними для підготовки серйозних документів.

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США штучний інтелект технології ШІ

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