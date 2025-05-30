Белый дом обвинили в использовании искусственного интеллекта для написания отчета о снижении продолжительности жизни в США

В отчете обнаружены многочисленные некорректные научные ссылки и даже вымышленные исследования, которые, вероятно, были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Фото: washingtonpost.com

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Белый дом обвинили в искажении научных данных в докладе, посвященном снижению продолжительности жизни в США, из-за использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Washington Post.

Доклад под названием «MAHA Report», который возглавлял министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший и который должен был объяснить причины снижения продолжительности жизни американцев, оказался наполнен ошибками. По словам экспертов по искусственному интеллекту, в нем содержатся многочисленные некорректные научные ссылки и даже вымышленные исследования, которые, вероятно, были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Так, по результатам анализа 522 ссылок в первоначальной версии доклада, как минимум 37 повторялись несколько раз, некоторые ссылки содержали ошибки в именах авторов, а некоторые исследования вообще не существовали. Кроме того, часть URL-адресов содержала маркер «oaicite» — явный признак использования OpenAI для сбора информации.

Типичные ошибки ИИ — повторы, неточности и вымышленные факты, которые кажутся правдоподобными, но не имеют оснований в реальности. Эксперт Орен Этциони из Университета Вашингтона назвал такую работу «небрежной» и заявил, что ожидал бы более достойных результатов.

Доклад «MAHA Report: Making Our Children Healthy Again» под руководством Кеннеди-младшего рассматривает факторы ухудшения здоровья американцев, в частности влияние токсинов, нездоровое питание и увеличение времени перед экранами.

Некоторые примеры ошибок: несуществующее исследование о чрезмерном применении стероидов у детей с астмой, которое позже заменили на похожее, но реальное; двойные ссылки с разными авторами, которые не совпадают с реальными.

Около половины ссылок содержали рабочие гиперссылки, но как минимум 21 из них оказались неактивными. Ранее случаи неправильного использования ИИ в докладах и документах уже вызывали скандалы, включая политиков и юристов.

Критики, в частности глава Американской ассоциации общественного здоровья Жорж С. Бенжамин, назвали доклад «неподтвержденным доказательствами» и заявили, что его нельзя использовать для формирования политики или серьезного обсуждения.

Представитель Белого дома Каролин Ливитт, комментируя ситуацию, выразила уверенность в компетентности команды Кеннеди и заверила, что ошибки форматирования уже исправляют, а суть доклада остается важной.

Эксперты отмечают, что современные ИИ, такие как ChatGPT, часто выдумывают ссылки и не понимают научную достоверность, что делает их ненадежными для подготовки серьезных документов.

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