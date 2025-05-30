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Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки педагогам

13:45, 30 мая 2025
Отсрочка при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, предоставляется сроком на 1 год.
Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки педагогам
Фото: kustdnipro.com
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Кабмин на заседании 30 мая внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Речь идет об изменениях в процедуре предоставления отсрочки педагогическим и научно-педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую, научную, научно-педагогическую деятельность в учреждениях образования.

В частности, уточнено, что отсрочка научным и научно-педагогическим работникам учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющим ученую степень, и педагогическим работникам учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента, или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

В случае продления срока мобилизации, для продления отсрочки вышеупомянутые военнообязанные не ранее чем за 1 неделю до завершения предыдущего установленного Указом Президента срока проведения мобилизации, подают в ТЦК справку о занимаемой должности по основному месту работы и размере части ставки при оплате труда.

Автор: Наталя Мамченко

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