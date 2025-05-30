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В Харьковской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку «никогда не служил в армии» — дело рассмотрел суд

15:34, 30 мая 2025
Военнообязанный еще в августе 2022 получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
В Харьковской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку «никогда не служил в армии» — дело рассмотрел суд
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В Харьковской области военнообязанный получил повестку, но уклонился от мобилизации. Дело №613/310/23 рассматривал Богодуховский районный суд Харьковской области.

В материалах дела указано, что мужчина еще в августе 2022 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Отмечается, что мужчина ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, официально работает, по месту работы характеризуется исключительно положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Женат, имеет на иждивении малолетнего сына. Мать обвиняемого, зарегистрированная вместе с сыном, является пенсионеркой по возрасту.

В суде житель Харьковщины признал вину и раскаялся. Он заявил, что получил повестку на блокпосту и сразу отказался от мобилизации, так как «никогда не служил в армии».

Обвиняемый просил суд не наказывать его строго, так как воспитывает ребенка и в настоящее время имеет отсрочку от мобилизации в связи с учебой. Просил назначить наказание с испытательным сроком.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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