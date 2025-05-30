В Киеве погасили юбилейную почтовую марку к 20-летию «Мистецького арсенала»

Укрпочта посвятила новую марку к 20-летию главного артпространства страны.

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В Киеве состоялось торжественное погашение специальной почтовой марки, посвященной 20-летию национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Событие организовали в честь юбилея пространства, которое в течение двух десятилетий формирует художественную среду Украины.

Как сообщает АО «Укрпочта», специальное погашение марки под названием «20 лет Художественному арсеналу» происходит 30 мая с 9:00 до 20:00 на главпочтамте столицы.

С сегодняшнего дня в почтовом маркете также можно приобрести:

- марочный лист, содержащий 9 юбилейных марок;

- художественный конверт с почтовой маркой и оттиском специального штемпеля погашения.

Отмечается, что филателистическая продукция создана в рамках проекта «Собственная марка», а тираж является неограниченным, что позволяет каждому желающему приобщиться к празднованию символическим приобретением.

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