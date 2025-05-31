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Как ФЛП избежать двойного начисления единого взноса — разъяснение

08:12, 31 мая 2025
Для избежания двойного начисления единого взноса ФЛП должен предоставить копию выписки из ЕГР, подтверждающей государственную регистрацию и основные виды деятельности.
Как ФЛП избежать двойного начисления единого взноса — разъяснение
Фото: dn.tax.gov.ua
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В Главном управлении ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе разъяснили, как ФЛП избежать двойного начисления единого взноса.

Взятие на учет юридических лиц (их обособленных подразделений) и физических лиц – предпринимателей, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре, как плательщиков единого взноса подтверждается выпиской из ЕГР. Этот документ направляется (выдаётся) этим юридическим лицам (обособленным подразделениям) и физическим лицам – предпринимателям в порядке, установленном Законом Украины от 15 мая 2003 года № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (п. 4 разд. II Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 24.11.2014 № 1162 с изменениями и дополнениями).

Приказом Министерства юстиции Украины от 5.05.2023 № 1692/5 утверждён Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Сведения из ЕГР предоставляются в бумажной или электронной форме (кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 3 разд. I Порядка № 1692/5), которые имеют одинаковую юридическую силу, с помощью программного обеспечения и содержат обязательную ссылку на ЕГР.

Согласно абзацу второму п. 3 разд. I Порядка № 1692/5 выписка из ЕГР для проставления апостиля и документы, содержащиеся в регистрационном деле, предоставляются только в бумажной форме, кроме случая получения документов, содержащихся в регистрационном деле, согласно разд. V Порядка № 1692/5.

То есть, сведения, содержащиеся в ЕГР, предоставляются, в частности, в виде выписки.

Таким образом, с целью избежания двойного начисления единого взноса физическое лицо – предприниматель, которое выполняет работы (оказывает услуги) согласно заключённым гражданско-правовым договорам, должно предоставить субъекту хозяйствования копию документа, подтверждающего её государственную регистрацию (выписку из ЕГР, в которой указаны основные виды деятельности).

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