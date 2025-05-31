В Гоструда ответили, можно ли взять на работу проходящего практику студента дневной формы обучения

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда ответило, имеет ли предприятие право при наличии вакансии принять на работу студента, обучающегося на дневной форме обучения и проходящего практику.
Порядок проведения практики студентов высших учебных заведений Украины утверждён приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 № 93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 за № 35. Практика студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.
При наличии вакантных мест студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа соответствует требованиям программы практики.
При этом не менее 50% времени отводится на общепрофессиональную подготовку по программе практики.
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