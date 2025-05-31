Юрлиц сдает имущество в аренду — как работают льготы на земельный налог

Юридическое лицо теряет льготу на земельный налог в отношении имущества, сданного в аренду, и обязано уплачивать налог по общим правилам с даты заключения договора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило, как действуют льготы по земельному налогу, если имущество сдается в аренду.

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать льготы по уплате земельного налога (это предусмотрено пунктом 284.1 статьи 284 Налогового кодекса Украины).

Однако, если юридическое лицо, имеющее такую льготу, сдаёт в аренду земельный участок или здания (сооружения или их части), оно теряет льготу на эту часть имущества. В таком случае земельный налог уплачивается на общих основаниях, как для обычных налогоплательщиков, без льгот. Это правило также касается земли под зданными в аренду зданиями, включая приусадебную территорию (пункт 284.3 статьи 284 НКУ).

Есть исключение: если бюджетное учреждение передаёт помещения другим бюджетным учреждениям, детским садам или школам (независимо от формы собственности и финансирования) — льгота сохраняется, и налог не начисляется.

С момента заключения договора аренды начинается начисление налога на ту площадь, которая передана в аренду. Это касается как земельных участков, так и зданий или их частей (пункт 287.7 статьи 287 НКУ).

Таким образом, юридические лица, имевшие льготу по земельному налогу, но сдающие свою землю или здания в аренду, обязаны платить налог на общих основаниях — с даты заключения соответствующего договора. Льгота на такие площади уже не действует.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.