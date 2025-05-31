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Юрособа здає майно в оренду — як працюють пільги на земельний податок

08:47, 31 травня 2025
Юридична особа втрачає пільгу на земельний податок щодо майна, зданого в оренду, і зобов’язана сплачувати податок за загальними правилами з дати укладення договору.
Юрособа здає майно в оренду — як працюють пільги на земельний податок
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Головне управління ДПС у Тернопільській області роз’яснило, як працюють пільги на земельний податок, якщо майно здається в оренду.

Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати пільги щодо сплати земельного податку (це передбачено пунктом 284.1 статті 284 Податкового кодексу України).

Проте, якщо юридична особа, яка має таку пільгу, здає в оренду земельну ділянку або будівлі (споруди чи їх частини), вона втрачає пільгу на цю частину майна. У такому випадку земельний податок сплачується на загальних умовах, як для звичайних платників податків, без пільг. Це правило також стосується і землі під зданими в оренду будівлями, включаючи прибудинкову територію (пункт 284.3 статті 284 ПКУ).

Є виняток: якщо бюджетна установа передає приміщення іншим бюджетним установам, дитячим садкам чи школам (незалежно від форми власності та фінансування) – пільга зберігається, і податок не нараховується.

Щойно укладено договір оренди – з цієї дати починається нарахування податку на ту площу, яка передана в оренду. Це стосується як земельних ділянок, так і будівель або їх частин (пункт 287.7 статті 287 ПКУ).

Отож, юридичні особи, які мали пільгу з земельного податку, але здають свою землю або будівлі в оренду, повинні платити податок на загальних підставах – з дати укладення відповідного договору. Пільга на такі площі вже не діє.

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