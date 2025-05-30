Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 30 травня

Кабмін затвердив ключові рішення щодо соціальної підтримки, охорони здоров'я мобілізації та бронювання на засіданні 30 травня.

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Кабінет Міністрів України провів засідання 30 травня під час якого розглянув низку питань. Представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, які рішення ухвалили:

Зокрема, 30 травня Кабміном:

— Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Північна Македонія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів». Законопроектом пропонується ратифікувати Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Північна Македонія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, вчинений 11.02.2025 у м. Києві та м. Cкоп’є. Протоколом передбачається внести зміни до статей 6 і 14 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів щодо можливості здійснювати договірними сторонами автомобільні перевезення пасажирів і вантажів у двосторонньому та транзитному сполученні без використання дозволів та стосовно визначення Міністерства розвитку громад та територій компетентним органом, відповідальним за виконання Угоди від імені України.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 06.08.2024 № 888 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». Уточнено завдання Національної соціальної сервісної служби як учасника експериментального проекту, а саме, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про соціальні послуги та умов, визначених Порядком реалізації зазначеного експериментального проекту. Уточнено механізм включення надавача соціальних послуг до переліку надавачів соціальних послуг, які беруть участь в експериментальному проекті. Скорочено термін повернення банківськими установами невикористаних отримувачами соціальних послуг коштів на рахунок Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю тощо.

— Утворено штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану як тимчасовий консультативно-дорадчий орган КМУ. Затверджено Положення про штаб та його посадовий склад. Головою штабу визначено Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій.

— Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Будівництво, модернізація та оснащення закладів охорони здоров’я» для реалізації публічних інвестиційних проектів за рамковими договорами між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з влаштування модульних лікарень та щодо офіційної підтримки проекту з модернізації діагностики та лікування раку молочної залози. Передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем за бюджетною програмою є Міністерство охорони здоров’я. Визначено перелік закладів охорони здоров’я, на користь яких відбуватиметься реалізація рамкових договорів.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 25 грудня 2013 N 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобовʼязаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві». Передбачено, що днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є: у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобовʼязаного, резервіста або особи, звільненої з військової служби, смерть якої настала протягом року після звільнення її з військової служби, - дата складання актового запису про смерть; у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобовʼязаного, резервіста, якого невпізнано та у подальшому встановлено відомості про нього, яких бракувало під час державної реєстрації смерті, - дата внесення змін до актового запису про смерть стосовно встановлення особи; у разі встановлення інвалідності - дата, зазначена у витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду/оцінювання, зміни групи інвалідності чи причинного звʼязку - дата, зазначена у витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи/довідці медико-соціальної експертної комісії про повторне встановлення інвалідності або відомості з електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Збільшено розмір виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, військовозобовʼязаному, резервісту, або особі, звільненій з військової служби, у разі установлення під час наступного огляду (переогляду) вищої групи інвалідності або зміни її причинного звʼязку із розрахунку прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність. Уточнено перелік документів, необхідних для надання допомоги, в частині назви документа, виданого податковим органом, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Передбачено, що розпорядники бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки визначають порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період воєнного стану під час виконання ним обов’язків військової служби. Внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану» щодо визначення дня виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 31.05.2017 № 373 «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів». Викладено Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів у новій редакції. Уточнено етапи розроблення та затвердження професійних стандартів; субʼєктів, яких Національне агентство кваліфікацій повідомляє про: реєстрацію заявки; зміни до інформації, внесені до Реєстру кваліфікацій на підставі заявки; продовження строку розроблення проекту професійного стандарту; проведення публічного громадського обговорення проекту професійного стандарту; скасування заявки на розроблення проекту професійного стандарту; поновлення перебігу строку перегляду професійного стандарту. Уточнено процедуру погодження проекту професійного стандарту; перелік документів, які подаються розробником для проведення перевірки та вимоги щодо їх оформлення, процедуру та перебіг строку перегляду і внесення змін до професійного стандарту. Крім того, Порядком визначено механізм узгодження спірних пропозицій/зауважень до проекту професійного стандарту тощо.

— Установлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні випускникам, які починаючи з 2025 року закінчили підготовку в інтернатурі за лікарськими спеціальностями та у році закінчення підготовки в інтернатурі уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на лікарських посадах у закладах охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що розташовані у сільській місцевості, а також на території активних бойових дій згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженим Міністерством розвитку громад та територій, надається одноразова адресна грошова допомога у розмірі 200 тис. гривень у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я. Лікарська посада, на якій працює випускник, має належати: до посад у закладах охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, укомплектованість лікарських посад фізичними особами в яких до моменту працевлаштування в них випускників становить 75 і менше відсотків; до вакантних посад, які були розміщені на Єдиному веб-порталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я станом на дату подання випускником документів для зайняття вакантної посади у відповідному закладі охорони здоров’я. Внесено зміни до постанови КМУ від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якими виключено позицію, що передбачає, що випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

— Внесено зміни до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл»(«Джура»). Передбачено включення Національного центру «Мала академія наук України» до учасників, що забезпечують організацію і проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу зазначеної гри, а також представників центру до складу Організаційного комітету Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»).

— Внесено зміни до постанови КМУ від 06.02.2019 № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні». Передбачено, що у період воєнного стану дотримання Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, на територіях, на яких ведуться бойові дії, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством розвитку громад і територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій), здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та спроможності забезпечення ефективного функціонування публічних бібліотек відповідними органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями, при цьому публічні бібліотеки можуть бути переміщені на безпечну територію за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій. Актуалізовано мінімальні показники забезпечення населення публічними бібліотеками. Визначено, що у населених пунктах чи житлових масивах, де публічні бібліотеки відсутні, бібліотечне обслуговування населення здійснюється за допомогою нестаціонарних форм - бібліотечний пункт, пересувна бібліотека тощо. Зона обслуговування бібліотечного пункту може розповсюджуватися на окремий населений пункт або його частину, а пересувної бібліотеки – на кілька населених пунктів, розташованих на території однієї або кількох територіальних громад.

— Установлено, що правочин з умовними зобов'язаннями щодо залучення коштів від Уряду Японії здійснюється на умовах, визначених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо надання коштів, учиненою у м. Києві 18.04.2025, шляхом укладення кредитного договору між Україною як позичальником та Японським агентством міжнародного співробітництва (ЛСА) як кредитором, з урахуванням таких умов: погашення та обслуговування кредиту, залученого внаслідок правочину з умовними зобовʼязаннями, здійснюються за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет, у тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ, відповідно до Механізму кредитного співробітництва для України, визначеного Регламентом (ЄС) 2024/2773 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 24.10.2024, Угоди між Україною та Європейським Союзом про впровадження Механізму кредитного співробітництва для України та кредитного договору.

— Внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Визначено можливість надання житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сімʼям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання, а також багатодітним сімʼям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою піклуванням, осіб з їх числа у випадку: купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), будівельних матеріалів, транспортних засобів, побутової та компʼютерної техніки, продуктів харчування, дитячого одягу або взуття, спортивного інвентаря, іграшок, засобів гігієни, книжок та канцелярського приладдя, спрямованих для забезпечення потреб дітей; за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, будь-якій дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування, особам з їх числа; за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень. Переглянуто та актуалізовано установлений розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, та у період воєнного стану та протягом року після його припинення або скасування для домогосподарств, які отримують житлову субсидію і є дитячими будинками сімейного типу, прийомними сімʼями, під опікою/піклуванням, встановлено його у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати станом на початок року, з якого призначається житлова субсидія. Передбачено неврахування інформації про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості під час призначення субсидії одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла, з числа внутрішньо переміщених осіб, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, під опікою/піклуванням, якщо заборгованість виникла до їх фактичного проживання в житловому приміщенні або орендування житлового приміщення, що може бути підтверджено довідкою внутрішньо переміщеної особи або іншими документами (договір оренди, договір купівлі-продажу тощо) тощо.

— Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час, Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період. Доповнено їх положеннями стосовно особливостей бронювання військовозобовʼязаних працівників юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, які здійснюють охорону обʼєктів паливно-енергетичного комплексу і засновником, учасником (акціонером) яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі), а також критеріїв, за якими такі юридичні особи можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань.

— Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, в частині удосконалення процедури надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні педагогічним (науково-педагогічним) працівникам, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти. Уточнено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. У разі продовження встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, вищезазначені військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділів) довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

— Схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року. Визначено Міністерство молоді та спорту державним замовником Програми.

— Схвалено проект Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Ангола про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

— Здійснено у 2025 році перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць (видатки розвитку) у зв’язку зі змінами, що відбулися за результатами пошуку житлових об’єктів для дитячих будинків сімейного типу. Здійснено у 2025 році перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць (видатки споживання).

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