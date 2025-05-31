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У Держпраці відповіли, чи можна взяти на роботу студента денної форми навчання, який проходить практику

09:08, 31 травня 2025
Підприємство може прийняти студента денної форми навчання на вакантну посаду, якщо робота відповідає програмі практики і не менше половини часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку.
У Держпраці відповіли, чи можна взяти на роботу студента денної форми навчання, який проходить практику
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці відповіло, чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику.

Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджений наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30.04.1993 за № 35. Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

При цьому не менше 50% часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

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Держпраці студенти трудові відносини

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