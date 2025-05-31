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Як ФОП уникнути подвійного нарахування єдиного внеску — роз’яснення

08:12, 31 травня 2025
Для уникнення подвійного нарахування єдиного внеску ФОП повинен надати копію виписки з ЄДР, що підтверджує державну реєстрацію та основні види діяльності.
Як ФОП уникнути подвійного нарахування єдиного внеску — роз’яснення
Фото: dn.tax.gov.ua
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У Головному управлінні ДПС в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі роз’яснили, як ФОП уникнути подвійного нарахування єдиного внеску.

Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб – підприємців, відомості щодо яких містяться в єдиному державному реєстрі, як платників єдиного внеску підтверджується випискою з ЄДР. Цей документ надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам) та фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому Законом України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (п. 4 розд. ІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162 із змінами і доповненнями).

Наказом Міністерства юстиції України від 5.05.2023 № 1692/5 затверджено Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відомості з ЄДР надаються у паперовій або електронній формі (крім випадків, передбачених абзацом другим п. 3 розд. І Порядку № 1692/5), що мають однакову юридичну силу, за допомогою програмного забезпечення та містять обов’язкове посилання на ЄДР.

Згідно з абзацом другим п. 3 розд. І Порядку № 1692/5 виписка з ЄДР для проставлення апостиля та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються тільки у паперовій формі, крім випадку отримання документів, що містяться в реєстраційній справі, відповідно до розд. V Порядку № 1692/5.

Тобто, відомості, що містяться в ЄДР, надаються, зокрема у вигляді виписки.

Отже, з метою уникнення подвійного нарахування єдиного внеску фізична особа – підприємець, яка виконує роботи (надає послуги) відповідно до укладених цивільно-правових договорів, повинна надати суб’єкту господарювання копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію (виписку з ЄДР, в якій зазначаються основні види діяльності).

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