У Києві погасили ювілейну поштову марку до 20-річчя «Мистецького арсеналу»

Укрпошта присвятила нову марку до 20-річчя головного артпростору країни.

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У Києві відбулося урочисте погашення спеціальної поштової марки, присвяченої 20-річчю національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Подію організували на честь ювілею простору, який протягом двох десятиліть формує мистецьке середовище України.

Як повідомляє АТ «Укрпошта», спеціальне погашення марки під назвою «20 років Мистецькому арсеналу» відбувається 30 травня з 9:00 до 20:00 на головпоштамті столиці.

Відсьогодні у поштовому маркеті також можна придбати:

марковий аркуш, що містить 9 ювілейних марок;

художній конверт із поштовою маркою та відбитком спеціального штемпеля погашення.

Зазначається, що філателістична продукція створена в межах проєкту «Власна марка», а тираж є необмеженим, що дозволяє кожному охочому долучитися до святкування символічним придбанням.

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