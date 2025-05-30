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У Києві погасили ювілейну поштову марку до 20-річчя «Мистецького арсеналу»

18:03, 30 травня 2025
Укрпошта присвятила нову марку до 20-річчя головного артпростору країни.
У Києві погасили ювілейну поштову марку до 20-річчя «Мистецького арсеналу»
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У Києві відбулося урочисте погашення спеціальної поштової марки, присвяченої 20-річчю національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Подію організували на честь ювілею простору, який протягом двох десятиліть формує мистецьке середовище України.

Як повідомляє АТ «Укрпошта», спеціальне погашення марки під назвою «20 років Мистецькому арсеналу» відбувається 30 травня з 9:00 до 20:00 на головпоштамті столиці.

Відсьогодні у поштовому маркеті також можна придбати:

  • марковий аркуш, що містить 9 ювілейних марок;
  • художній конверт із поштовою маркою та відбитком спеціального штемпеля погашення.

Зазначається, що філателістична продукція створена в межах проєкту «Власна марка», а тираж є необмеженим, що дозволяє кожному охочому долучитися до святкування символічним придбанням.

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Київ Укрпошта

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