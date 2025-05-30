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Украина хочет завершить войну до конца года – заявил Андрей Сибига во время встречи с турецким коллегой

14:10, 30 мая 2025
Украина ожидает меморандум от Москвы для прекращения войны в этом году - заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Украина хочет завершить войну до конца года – заявил Андрей Сибига во время встречи с турецким коллегой
Фото: DW
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве заявил о намерении Украины завершить войну на своей территории до конца этого года.

«Украина стремится завершить эту войну в этом году. Война, к сожалению, продолжается на нашей территории, наши люди страдают. Поэтому поддержка наших партнеров чрезвычайно важна в этом контексте. Хакан только что вернулся из Москвы и он подробно проинформировал меня об услышанном и увиденном там. Мы все шаги, которые приближают мир в Украину», - сказал Сибига. Он также сообщил, что турецкий министр только что вернулся из Москвы и поделился подробной информацией о том, что услышал и увидел там. Министр добавил, что Украина ожидает от Москвы меморандум с предложениями по прекращению огня, ведь собственные предложения Киев уже передал.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул: «Или мы закроем глаза на продолжение этой войны или до конца этого года достигнем устойчивого мира». Он подчеркнул, что мир должен быть «справедливым и постоянным» и выразил надежду на продолжение переговоров на самом высоком уровне - с участием лидеров стран.

Фидан также отметил важность Стамбульских переговоров, назвав их «новым началом». Он напомнил, что договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 стала доказательством того, что переговоры могут приносить конкретные результаты.

Турецкий министр сообщил об организации «челночной дипломатии»: после начала переговоров в Москве турецкая сторона передала свои оценки и ожидания, а теперь в Киеве будет происходить обмен мнениями с украинской стороной. Фидан напомнил, что Россия планирует провести новый раунд переговоров 2 июня.

Кроме того, Хакан Фидан считает реальным проведение второго тура переговоров и сообщил, что Турция готова принимать эти переговоры.

Во время встречи министры также обсудили процесс освобождения пленных, вопросы безопасности судоходства в Черном море, а также восстановление Украины при поддержке турецкого бизнеса. По словам Фидана, Турция поддерживает возвращение Крыма Украине и защиту прав местного населения.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится до июня 2026 года, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ.

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россия МИД Турция война Андрей Сибига

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