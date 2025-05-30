Жорстоке вбивство заручника, якому відрізали голову та руки — у Києві двох чоловіків до довічного ув’язнення

Обвинувачені викрали, катували та вбили чоловіка, а потім намагалися приховати злочин, обезголовивши і позбавивши його рук.

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У Києві двох чоловіків засуджено до довічного позбавлення волі за захоплення та вбивство заручника, якому відрізали голову та руки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як відомо, справу скерували до суду ще у 2016 році. Двічі змінювався склад колегії суддів, тож розгляд починали з початку, знову допитуючи усіх свідків.

Прокурор у суді довів, що один з підозрюваних позичив гроші знайомому бізнесмену під відсотки. Бізнес боржника з торгівлі мобільними телефонами прогорів, тож борг з відсотками становив 2 млн доларів.

Відтак кредитор звернувся до знайомого за допомогою у силовому поверненні боргу, обіцяючи розплатитися з ним після отримання грошей. Чоловіки дізналися, що боржника ніби то викрали інші кредитори, тож вирішили взяти у заручники його батька.

Злочин ретельно планували, орендувавши на пів року приватний будинок в Полтавської області. Після цього чоловіка викрали на одній з вулиць Києва та привезли на Полтавщину.

Батька боржника тримали у льосі та катували, вимагаючи написати записку рідним, в якій він просить зібрати 2 млн доларів задля його звільнення. Щоб переконати родину викраденого у серйозності своїх намірів, катування знімали на відео, яке потім вилучили в обвинувачених.

«Шокуючі кадри рідним чоловіка так і не показали, однак при зустрічі передали записку від нього. Не отримавши гроші, оскільки родина викраденого їх не мала, обвинувачені вирішили вбити заручника. Змішавши таблетки клофеліну з алкоголем, вони примусово напоїли потерпілого, внаслідок чого він помер», — зазначили в прокуратурі.

З метою приховування злочину та неможливості подальшої ідентифікації тіла, зловмисники відрізали чоловіку голову та руки. Після чого тіло закопали на території лісопосадки в іншому селі, а відрізані частини залили сумішшю з цементу.

Колегія Солом’янського районного суду погодилась з позицією прокурора, який просив для чоловіків довічне позбавлення волі.

Обвинувачені перебувають під вартою.

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