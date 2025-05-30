Розлучення не скасовує батьківства – як забезпечити рівні права обох батьків

Мати та батько мають однакові права та обов’язки щодо дитини.

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Координаційний центр з надання правничої допомоги нагадує, що мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо своєї дитини, незалежно від того, чи були вони у шлюбі. Розлучення або окреме проживання батьків не скасовують батьківських прав, а виховання дитини залишається спільним обов’язком.

Спілкування та участь у вихованні

Батько чи мати, які проживають окремо, мають повне право на:

участь у вихованні дитини;

регулярне спілкування з нею.

Інший з батьків не може заважати цьому, якщо такі зустрічі не шкодять дитині.

Договір між батьками

Щоб уникнути непорозумінь, батьки можуть укласти письмовий договір про:

графік спілкування (дні, години, способи контакту);

фінансові зобов’язання (аліментні виплати, участь у витратах на навчання, медичне обслуговування);

індивідуальні обов’язки кожного з батьків.

Договір підлягає нотаріальному посвідченню. У разі його невиконання винна сторона зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду.

Коли орган опіки та піклування

Якщо батьки не можуть домовитися, спір може розглянути:

Орган опіки та піклування (сільська, селищна, міська рада).

Суд.

При зверненні до органу опіки та піклування спеціалісти:

вивчають умови проживання обох батьків і дитини;

оцінюють ставлення батьків до виконання обов’язків;

враховують інші важливі обставини (відстань між місцем проживання, стан здоров’я дитини тощо).

На основі цих даних орган встановлює графік спілкування та режим участі в житті дитини для батька або матері, що живуть окремо. Це рішення обов’язкове для виконання; за його невиконання — відшкодування збитків.

Звернення до суду

Якщо один з батьків навмисно перешкоджає спілкуванню з дитиною або не виконує постанову органу опіки, можна звернутися до суду, який:

визначить точний графік і форму спілкування (зустрічі, телефонні дзвінки, відеоконференції);

встановить місце та час зустрічей;

за необхідності передбачить спільний відпочинок або інші форми спілкування.

Суд враховуватиме найкращі інтереси дитини: вік, стан здоров’я, прихильність до кожного з батьків, можливі ризики для безпеки дитини (шкідливі звички одного з батьків, стан його психічного здоров’я тощо).

У разі ухилення від виконання судового рішення можуть застосовуватися:

стягнення матеріальної чи моральної шкоди;

переведення дитини на проживання до іншого з батьків.

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