Розлучення не скасовує батьківства – як забезпечити рівні права обох батьків

Координаційний центр з надання правничої допомоги нагадує, що мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо своєї дитини, незалежно від того, чи були вони у шлюбі. Розлучення або окреме проживання батьків не скасовують батьківських прав, а виховання дитини залишається спільним обов’язком.
Спілкування та участь у вихованні
Батько чи мати, які проживають окремо, мають повне право на:
Інший з батьків не може заважати цьому, якщо такі зустрічі не шкодять дитині.
Договір між батьками
Щоб уникнути непорозумінь, батьки можуть укласти письмовий договір про:
Договір підлягає нотаріальному посвідченню. У разі його невиконання винна сторона зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду.
Коли орган опіки та піклування
Якщо батьки не можуть домовитися, спір може розглянути:
При зверненні до органу опіки та піклування спеціалісти:
На основі цих даних орган встановлює графік спілкування та режим участі в житті дитини для батька або матері, що живуть окремо. Це рішення обов’язкове для виконання; за його невиконання — відшкодування збитків.
Звернення до суду
Якщо один з батьків навмисно перешкоджає спілкуванню з дитиною або не виконує постанову органу опіки, можна звернутися до суду, який:
Суд враховуватиме найкращі інтереси дитини: вік, стан здоров’я, прихильність до кожного з батьків, можливі ризики для безпеки дитини (шкідливі звички одного з батьків, стан його психічного здоров’я тощо).
У разі ухилення від виконання судового рішення можуть застосовуватися:
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