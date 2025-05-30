Кабмін оновив правила призначення субсидій — допомога поширюється на дітей-сиріт і багатодітні сім’ї

Зміни передбачають розширення кола отримувачів субсидій, зокрема для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей.

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Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, що передбачають розширення кола осіб та сімей, які можуть отримувати державну допомогу. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтепер житлові субсидії можуть призначатися дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, де виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також багатодітним родинам із трьома і більше дітьми, якщо хоча б одна дитина перебуває під опікою або піклуванням.

Нововведення також передбачають можливість надання субсидій на купівлю товарів і послуг, необхідних для забезпечення потреб дітей: земельних ділянок, квартир, будинків, будівельних матеріалів, транспортних засобів, побутової і комп’ютерної техніки, продуктів харчування, дитячого одягу, взуття, спортивного інвентарю, іграшок, засобів гігієни, книжок та канцтоварів.

Крім того, субсидія тепер може призначатися, якщо у дітей-сиріт чи дітей під опікою є у власності житлові приміщення або значні кошти на депозитних рахунках (понад 100 тисяч гривень).

Змінено також правила щодо простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг: для домогосподарств, які отримують субсидію і є дитячими будинками сімейного типу чи прийомними сім’ями, встановлено мінімальний поріг у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати.

Окрім того, при призначенні субсидій не враховуватиметься інформація про заборгованість, яка виникла до фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб або прийомних сімей у житловому приміщенні, за умови підтвердження договором оренди чи іншими документами.

Ці зміни мають на меті зробити соціальну допомогу більш доступною для найбільш вразливих категорій населення та підтримати сім’ї, що опікуються дітьми в складних життєвих обставинах.

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