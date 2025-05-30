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На Донеччині військові продавали викрадене пальне цивільним — ДБР викрило схему

20:58, 30 травня 2025
Командир відділення взводу та водій-заправник створювали фіктивні обсяги пального, яке потім реалізовували цивільним особам, завдаючи збитків державі.
На Донеччині військові продавали викрадене пальне цивільним — ДБР викрило схему
Фото: ДБР
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У військовій частині на Донеччині викрили схему розкрадання пального. До протиправної діяльності причетні командир відділення взводу та водій-заправник. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, командир відділення систематично подавав до штабу завищені показники використання паливно-мастильних матеріалів, нібито витрачених під час службових виїздів. Насправді зазначені у документах рейси не здійснювались.

Таким чином службовці створювали фіктивні «надлишки» пального, яке згодом реалізовували цивільним особам. Отримані гроші ділили між собою.

ДБР задокументувало факт продажу 1,2 тисячі літрів дизельного пального, що спричинило збитки державі на суму майже 70 тисяч гривень.

Обом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військовослужбовцем іншого військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину та коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання ресурсів, необхідних для Збройних Сил України.

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ЗСУ військові армія ДБР військовослужбовці військова служба

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