Бразилія судиться з китайським виробником електрокарів BYD через рабські умови праці

Прокуратура звинувачує BYD у торгівлі людьми, примусовій праці та порушенні прав робітників на будівництві заводу в Бразилії.

Фото: CNN

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Прокуратура Бразилії подала позов проти китайської компанії-виробника електрокарів BYD та двох підрядників — JinJiang Construction Brazil і Tecmonta — звинувачуючи їх у торгівлі людьми та утриманні працівників у «рабських» умовах. Позов передбачає моральну компенсацію понад 33 мільйони фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Independent.

Це сталося після розслідування, яке у грудні минулого року допомогло звільнити 220 китайських робітників із будівельного майданчика нового заводу BYD у місті Камакарі на північному сході Бразилії.

За даними слідства, працівників ввезли до Бразилії під хибними обіцянками, а їхні візи не відповідали фактичній роботі. Вони працювали у вкрай поганих умовах — без елементарного комфорту та гігієни.

Прокуратура зазначила, що люди змушені були спати на ліжках без матраців, а в одному приміщенні на 30 осіб був лише один туалет. Відсутність гендерного розподілу туалетів створювала додаткові проблеми. Через обмежену кількість вбиралень працівники змушені були вставати о 4 ранку, щоб встигнути виконати гігієнічні процедури перед роботою.

Крім того, робітникам нав’язували нелегальні умови праці: надмірно тривалі робочі години та відсутність тижневого відпочинку, зазначає прокуратура.

У позові вимагають зобов’язати компанії дотримуватися трудового законодавства та накласти штрафи у розмірі 50 тисяч бразильських реалів (близько 275 000 гривень.) за кожне порушення — із множенням на кількість постраждалих працівників.

У BYD заявили про співпрацю з прокуратурою та готовність відповісти у суді. Компанія підкреслила свою відданість дотриманню прав людини та законів Бразилії і міжнародних трудових норм.

Заступник прокурора Фабіо Леал зазначив, що переговори з компаніями у грудні не принесли результатів, але можливе врегулювання через суд. Він додав, що всі китайські працівники повернулися на батьківщину та отримають компенсацію у разі виграшу справи.

Будівництво заводу BYD у Камакарі планували завершити до березня 2025 року, однак роботи призупинені через розслідування. Це мав бути перший і найбільший завод BYD за межами Азії.

BYD (Build Your Dreams) — один з провідних світових виробників електрокарів і електробусів, який активно розширює свою присутність у Бразилії — найбільшому ринку компанії за межами Китаю.

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