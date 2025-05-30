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Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

15:35, 30 травня 2025
Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.
Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект
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Дані про адреси виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу будуть закриті у публічних реєстрах. Відповідний законопроект 11533 незабаром розгляне Верховна Рада.

«Щойно з колегами переглянули висновок комітету і рекомендували Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, що забезпечує захист нашому ОПК від ворога. Обмеженню інформації про юридичних осіб та адреси їх потужностей, нерухомості та землі – бути. Як і обіцяв, до фізичних осіб цей закон не матиме стосунку. Тепер – зала!» - зазначив співавтор законопроекту Ігор Фріс.

Раніше цей законопроект викликав хвилю «хейту» громадськості через те, що у ньому йшлося і про закриття даних стосовно фізичних осіб. Втім, за словами Фріса, після доопрацювання він буде стосуватися лише юридичних осіб – підприємств ОПК.

Отже, він повідомив, що інформація буде обмежена виключно в електронних витягах. У письмових витягах можна буде отримати всю інформацію.

При цьому буде забезпечено можливість ідентифікації особи заявника – хто саме переглядає вказану інформацію, хто саме намагається отримати відомості про відповідні підприємства, які здійснюють виробництво зброї.

«Виключно в електронному форматі ця інформація буде обмежена. А саме, буде обмежена інформація про адресу розташування такого підприємства, адресу розташування його виробничих потужностей і кадастровий номер земельної ділянки», пояснив він.

«Вказана норма буде розповсюджуватися виключно на юридичних осіб. Тому будь-які перестороги, що громадськість і антикорупціонери не зможуть ідентифікувати нерухомість і землю чиновників, відпадають самі собою, тому що чиновники це фізичні особи, і по фізичним особам вказана інформація і далі буде знаходитися в публічному доступі» – підкреслив Ігор Фріс.

Це обумовлено тим, що за даними Мінстратегпрому фізичних осіб-підприємців не залучено до оборонно-промислового комплексу і вони не виконують державні замовлення по виробництву зброї.

«Натомість юридичні особи сьогодні перебувають під постійним наглядом нашого ворога, тому публічна інформація стосовно адрес буде закрита для таких юридичних осіб. У тому числі обмежується інформація щодо промислових зразків, щодо авторських прав, винаходів, яка досі є публічною.

Це перший крок, далі буде потрібно додатково вирішувати питання звітності, але це предмет розгляду іншого комітету», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект

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