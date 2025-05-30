В Пенсионном фонде объяснили, продолжается ли выплата пенсии за выслугу лет лицу, которое было мобилизовано

Украинцам разъяснили вопрос выплаты пенсии при мобилизации.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, продолжается ли выплата пенсии за выслугу лет человеку, который был мобилизован на военную службу.

В ведомстве отметили, что частью 3 статьи 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» установлено, что выплата пенсий не прекращается пенсионерам из числа военнослужащих и лиц, которые получают пенсию по этому Закону, в случае призыва их на военную службу во время мобилизации, на особый период или приеме на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные Силы Украины, другие сформированные в соответствии с законами Украины военные формирования, органы и подразделения гражданской защиты во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.