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В Пенсионном фонде объяснили, продолжается ли выплата пенсии за выслугу лет лицу, которое было мобилизовано

23:48, 30 мая 2025
Украинцам разъяснили вопрос выплаты пенсии при мобилизации.
В Пенсионном фонде объяснили, продолжается ли выплата пенсии за выслугу лет лицу, которое было мобилизовано
Фото: tsn.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, продолжается ли выплата пенсии за выслугу лет человеку, который был мобилизован на военную службу.

В ведомстве отметили, что частью 3 статьи 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» установлено, что выплата пенсий не прекращается пенсионерам из числа военнослужащих и лиц, которые получают пенсию по этому Закону, в случае призыва их на военную службу во время мобилизации, на особый период или приеме на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные Силы Украины, другие сформированные в соответствии с законами Украины военные формирования, органы и подразделения гражданской защиты во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

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Пенсионный фонд мобилизация пенсия пенсия в Украине

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