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Министр Нацединства Чернышев показал, что изменит закон о множественном гражданстве

15:37, 30 мая 2025
Состоится легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства, кроме гражданства РФ.
Министр Нацединства Чернышев показал, что изменит закон о множественном гражданстве
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Министр национального единства Алексей Чернышов рассказал, что изменит закон о множественном гражданстве.

Как писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект №11469 о множественном гражданстве, инициатором которого выступил Президент Владимир Зеленский, Верховная Рада приняла в первом чтении 17 декабря 2024 года.

«Украине необходимо внедрение института множественного гражданства.

Это восстановление и сохранение связи с украинцами по всему миру, а также один из инструментов, который поможет сохранить будущее нации», — отметил Чернышов.

Общая информация:

  • 90% украинцев за границей находятся в странах, где разрешено множественное гражданство
  • Значительное количество украинцев уже имеют гражданство других стран
  • Автоматическое гражданство для будущих поколений украинцев

Основные положения законопроекта №11469:

Для граждан Украины:

  • Легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства**
  • Официальное право получения иностранного гражданства без отказа от украинского*

Для граждан других стран:

  • Право получения гражданства Украины по этническому происхождению по сокращенной процедуре
  • Право получения гражданства Украины иностранцами по новой процедуре
  • Право получить украинское гражданство без отказа от «своего»**
  • Право на упрощенное получение гражданства в случае прохождения военной службы в Украине
  • Получение возможно, если лицо подвергается преследованию в своей стране по политическим мотивам
  • Лицо, имеющее другой паспорт, но являющееся гражданином Украины, на территории Украины признается исключительно гражданином Украины

*Если страна войдет в перечень, определенный Кабинетом Министров Украины

** Кроме гражданства страны-агрессора

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гражданство Алексей Чернышев

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