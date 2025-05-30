Министр Нацединства Чернышев показал, что изменит закон о множественном гражданстве

15:37, 30 мая 2025
Состоится легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства, кроме гражданства РФ.
Министр национального единства Алексей Чернышов рассказал, что изменит закон о множественном гражданстве.
Как писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект №11469 о множественном гражданстве, инициатором которого выступил Президент Владимир Зеленский, Верховная Рада приняла в первом чтении 17 декабря 2024 года.
«Украине необходимо внедрение института множественного гражданства.
Это восстановление и сохранение связи с украинцами по всему миру, а также один из инструментов, который поможет сохранить будущее нации», — отметил Чернышов.
Общая информация:
- 90% украинцев за границей находятся в странах, где разрешено множественное гражданство
- Значительное количество украинцев уже имеют гражданство других стран
- Автоматическое гражданство для будущих поколений украинцев
Основные положения законопроекта №11469:
Для граждан Украины:
- Легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства**
- Официальное право получения иностранного гражданства без отказа от украинского*
Для граждан других стран:
- Право получения гражданства Украины по этническому происхождению по сокращенной процедуре
- Право получения гражданства Украины иностранцами по новой процедуре
- Право получить украинское гражданство без отказа от «своего»**
- Право на упрощенное получение гражданства в случае прохождения военной службы в Украине
- Получение возможно, если лицо подвергается преследованию в своей стране по политическим мотивам
- Лицо, имеющее другой паспорт, но являющееся гражданином Украины, на территории Украины признается исключительно гражданином Украины
*Если страна войдет в перечень, определенный Кабинетом Министров Украины
** Кроме гражданства страны-агрессора
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