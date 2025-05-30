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Для військових та їхніх сімей готують проєкт з фінграмотності — НБУ запускає опитування

22:00, 30 травня 2025
Воно триватиме до 9 червня.
Для військових та їхніх сімей готують проєкт з фінграмотності — НБУ запускає опитування
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Захисники України та їхні родини часто стикаються з фінансовими труднощами: сплата кредитів, блокування карток, управління бюджетом та іншими питаннями, які потребують значних часу і зусиль. Водночас такі проблеми можна швидко розв’язати, якщо знати, як діяти і до кого звертатися, кажуть у НБУ.

У партнерстві з експертами Нацбанк готує спеціальний проєкт з фінансової грамотності, спрямований на підтримку військових та їхніх родин. Він допоможе отримати відповіді на всі важливі питання щодо ефективного управління власними фінансами.

Для того, щоб матеріали були максимально корисними та персоналізованими, військових і членів їхніх сімей просять взяти участь у короткому анонімному опитуванні щодо фінансових проблем, які їх найбільше турбують.

Опитування займе близько 15 хвилин і доступне за посиланням: тут. Воно триватиме до 9 червня.

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НБУ військові

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